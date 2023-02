Fox lidera Sacramento contra Dallas Mavericks; Lakers vence sem LeBron na NBA

12/02/2023 | 09:01



Com uma bela atuação de DeAaron Fox, que acertou seis lances livres nos 18 segundos finais da prorrogação, o Sacramento Kings derrotou o Dallas Mavericks na noite deste sábado por 133 a 128 e pulou para a terceira colocação da Conferência Oeste da NBA. Decisivo nos momentos finais, o armador também comandou a equipe ao longo do confronto, assinalando 36 pontos.

"A maioria dos armadores não me marca. Consegui fazer uma grande partida e ajudar o meu time a vencer mais um confronto. Eu me sinto muito abençoado com as ferramentas que tenho para poder fazer isso (jogar basquete)", comentou o armador do Sacramento.

Em um jogo marcado pelo equilíbrio, Fox acertou 12 dos 23 arremessos que arriscou em quadra. Mas foi na fase final que o poder de decisão falou mais alto. Somando o quarto período com o tempo de prorrogação, foram 26 pontos de sua autoria.

Apesar do protagonismo de seu armador, o técnico Mike Brown preferiu exaltar o trabalho coletivo da equipe. "Ótimo trabalho dos nossos rapazes. Defensivamente fizemos um bom jogo, principalmente nos dois últimos quartos, e tivemos atuações individuais muito boas", comentou o treinador sem destacar um nome.

Independentemente do resultado negativo, Jason Kidd, técnico do Dallas Mavericks, viu progressos em sua equipe e gostou da produção de seus comandados. "Achei boa (a atuação). Foi simplesmente natural, nada forçado. Essa derrota vai nos tornar melhores. Eles (jogadores) fizeram um trabalho incrível", comentou.

Em outro jogo que foi definido somente na prorrogação, o Los Angeles Lakers quebrou uma sequência de três derrotas seguidas e bateu o Golden State Warriors por 109 a 103. O resultado ganha mais destaque diante do desfalque de LeBron James. Coube a Dennis Schroder comandar o time com os 26 pontos marcados.

Em uma noite de pontuação moderada (apenas 13 pontos), o pivô Anthony Davis acabou dando sua contribuição de uma outra forma: a marcação. Dos 13 rebotes que pegou na partida, ele conseguiu efetuar dois bloqueios decisivos nos minutos finais.

"Consigo mudar de função na quadra e me esforçar no lado defensivo. Posso não estar arremessando ou sofrendo faltas, mas nunca desisto. Faço o que é preciso para meu time vencer e isso inclui buscar rebotes e bloquear chutes dos adversários", afirmou Davis.

Também pela rodada deste sábado, o Denver Nuggets impôs a sétima derrota seguida ao Charlotte Hornets ao vencer o duelo fora de casa de 119 a 105. Nikola Jokic fez o seu 20º "triple-double" da Liga ao marcar 30 pontos, pegar 16 rebotes e ainda servir os companheiros com dez assistências.

Além da importância de conseguir uma vitória longe de sua torcida, os Nuggets quebraram também uma série de quatro derrotas consecutivas na competição. "Ganhar fora de casa sempre ajuda porque aumenta a confiança da equipe", disse Jokic.

Confira os resultados da noite deste sábado

Brooklyn Nets 98 x 101 Philadelphia 76ers

Charlotte Hornets 105 x 119 Denver Nuggets

Orlando Magic 103 x 107 Miami Heat

Washington Wizards 127 x 113 Indiana Pacers

Atlanta Hawks 125 x 106 San Antonio Spurs

New York Knicks 126 x 120 Utah Jazz

Cleveland Cavaliers 97 x 89 Chicago Bulls

Golden State Warriors 103 x 109 Los Angeles Lakers

Sacramento Kings 133 x 128 Dallas Mavericks

Acompanhe os jogos deste domingo:

Boston Celtics x Memphis Grizzlies

Toronto Raptors x Detroit Pistons