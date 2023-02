Lula: Discussão de ajuda para Fundo da Amazônia não é sobre volume de recursos

11/02/2023 | 22:13



Em entrevista à correspondente do Jornal Nacional em Washington, antes de embarcar de volta ao Brasil neste sábado após o encontro de ontem com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que, na agenda ambiental, o encontro bilateral desta semana não teve como objetivo definir a entrada ou o volume de participação dos Estados Unidos em recursos para o Fundo da Amazônia.

"Eu não vim aos Estados Unidos para discutir ajuda de 50, de 100, de 200 ou de 10 bilhões de dólares, a discussão não é essa. A discussão é a seguinte: o Brasil é o maior potencial de transição ecológica, o Brasil tem energia limpa, mais do que qualquer outro país no mundo, e uma floresta extraordinária a preservar, cinco biomas que nós queremos cuidar bem".

Sobre a Amazônia, "território soberano do Brasil", Lula disse que "queremos compartilhar com o mundo a possibilidade de pesquisar, estudar profundamente a riqueza de nossa biodiversidade, e compartilhar com eles, aí sim, ajuda para as pesquisas, e para que a gente possa transformar isso em um ganho econômico para o povo que mora na região, que são praticamente 25 milhões de pessoas."

"Não vim com a ideia de que faríamos um grande acordo, mas para restabelecer as relações democráticas entre Brasil e Estados Unidos", concluiu o presidente.