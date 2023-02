Guarani quebra tabu de 38 anos em Sorocaba, bate São Bento e reage no Paulista

11/02/2023 | 21:28



O Guarani conseguiu a sua segunda vitória consecutiva dentro do Campeonato Paulista ao bater o São Bento, por 1 a 0, neste sábado à noite, no estádio Walter Ribeiro, pela oitava rodada. O time de Campinas derrubou um longo tabu de 38 anos sem vencer o rival em Sorocaba. Até então, o retrospecto favorecia os sorocabanos, com seis vitórias e quatro empates. A última vitória bugrina tinha acontecido no Paulistão de 1985, por 3 a 2, com gols de jogadores que fizeram carreira longa no futebol brasileiro: Rubens Feijão, Neto e Edmar.

Na rodada anterior, o Guarani tinha vencido a Portuguesa, por 2 a 1, e agora aparece com 10 pontos na terceira posição do Grupo B, atrás de São Paulo e Água Santa, ambos com 11. Já o São Bento perdeu pela segunda vez seguida - vinha de tropeço diante do Santos por 1 a 0, na Vila Belmiro - mas, mesmo assim, ainda é vice-líder do Grupo C, com nove pontos, atrás do Corinthians (13) e na frente de Ituano (6) e Ferroviária (4).

Mesmo com o campo encharcado, o Guarani soube fazer valer sua melhor qualidade técnica no primeiro tempo, principalmente com seu quarteto de meio-campo formado por Richard Rios, Matheus Barbosa, Isaque e Giovanni Augusto. Pela primeira vez eles atuaram juntos, sem contar a boa entrada de Jenison no meio do ataque.

Ganhando espaço no campo do São Bento, o time campineiro fez o suficiente para ficar em vantagem. O gol saiu aos 23 minutos, quando Isaque tabelou com Giovanni Augusto pelo lado esquerdo e fez a virada para o outro lado do campo. O volante Richard Rios apareceu bem por trás da defesa e pegou de primeira, sem deixar a bola cair no chão, mandando para o fundo das redes.

O time visitante teve ainda outra ótima oportunidade aos 32 minutos, quando Bruno José fez levantamento parecido ao do gol, pegando a defesa desprevenida. Desta vez, Jenison apareceu sozinho para cabecear, porém, a bola saiu fraca e morreu nos braços do goleiro Zé Carlos.

No segundo tempo, o São Bento voltou mais no ataque com a entrada de Victor Pereira no lugar do zagueiro Bruno Aguiar. E foi em uma finalização da novidade, num chute cruzado, que quase o time mandante empatou. O goleiro Tony saltou e espalmou a bola, evitando o gol aos oito minutos.

Mas a pressão não foi adiante porque o Guarani se manteve bem postado em campo, não permitindo as infiltrações e os chutes dentro da área. Por outro lado, o time de Campinas perdeu força ofensiva, restando mesmo optar por segurar a vitória.

Pela nona rodada, o São Bento vai até Ribeirão Preto para enfrentar o Botafogo, na próxima terça-feira, às 19h30. O Guarani volta a atuar em casa na quarta-feira, às 19h30, diante do São Bernardo.

FICHA TÉCNICA

SÃO BENTO 0 X 1 GUARANI

SÃO BENTO - Zé Carlos; Ivan, Léo Silva, Bruno Aguiar (Victor Pereira) e Marlon (Kayan); Neto Paraíba, Marquinhos (Renan Mota) e Carlos Jatobá; Fernandinho, Marcos Nunes (Cristiano) e Rubens. Técnico: Paulo Roberto Santos.

GUARANI - Tony; Alvarino, Lucão, Luciano Castán e Jamerson; Matheus Barbosa, Richard Rios (Wenderson), Isaque (Mayk) e Giovanni Augusto (Leandro Vilela); Bruno José (Nicolas Careca) e Jenison. Técnico: Mozart Santos.

GOL - Richard Rios, aos 23 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Thiago Luis Scarascati.

CARTÕES AMARELOS - Richard Rios, Bruno José e Mozart Santos (Guarani).

RENDA - R$ 61.580,00.

PÚBLICO - 2.839 torcedores.

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba.