Uniligas reúne desportistas para debater futuro do futebol amador na região

Da Redação



11/02/2023 | 19:20



Dirigentes das ligas de futebol da região do ABC, gestores municipais e com a presença do Secretário Nacional de Futebol e Direitos dos Torcedores José Luís Ferrarezi, estiveram reunidos na manhã de sábado (11) em Ribeirão Pires, para debater, dentre vários temas, sobre os rumos do esporte no Brasil e do papel do futebol amador no desenvolvimento, promoção e execução das políticas públicas inseridas no contexto do esporte, em particular, do futebol. O encontro foi promovido pela UNILIGAS (União das Ligas de Futebol do Grande ABC).

Para o presidente da entidade Wagner Araújo, o Danda, “a união entre os dirigentes e lideranças do futebol da região, somado às perspectivas cada vez mais positivas de que a temática do esporte e do futebol amador será alçada como uma das prioridades do atual governo federal nos estimula na organização desse esporte que é paixão nacional e parte integrante de nossa identidade nacional”, observou.

Ferrarezi fez um balanço da atual situação do futebol amador no Brasil e ressaltou sobre a importância da organização do futebol através de ligas e dos clubes amadores cuja interação com suas comunidades são perceptíveis na atuação da UNILIGAS e das ligas e times amadores da região.

“O futebol varzeano do ABC paulista é referência de organização e mobilização popular e sua atuação pode servir de exemplo para outras experiências a serem desenvolvidas no Brasil através do Ministério do Esporte”, afirmou o secretário.

Também estiveram presentes na reunião o prefeito de Ribeirão Pires Guto Volpi e seu vice Rubão, Clóvis Volpi, ex-prefeito de Ribeirão, Zezão Mendes, vereador em Santo André, Ivo Lima, presidente da liga de futebol de Santo André, Saul Lino, ex-presidente da liga de São Bernardo, Robson, presidente da liga de Futebol de São Bernardo, William Salles, presidente da liga de Mogi das Cruzes e Daniel Alcarria, Secretario adjunto de esportes de Mauá. Um novo encontro deverá ser realizado nas próximas semanas.