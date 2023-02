Lusa vende mando de jogo e enfrenta o Corinthians

11/02/2023 | 19:15



O Corinthians foi surpreendido na última quinta-feira com a derrota para o São Bernardo. Apesar dos desfalques e da boa campanha do adversário, a expectativa era por uma vitória que desse consistência à sequência positiva do time alvinegro. Na 8ª rodada do Campeonato Paulista, diante da Portuguesa, hoje, os comandados de Fernando Lázaro têm uma boa chance de se recuperar e mostrar força para o EstadualNo Estádio Mané Garrincha, em Brasília, casa pouco habitual para o clássico com a Portuguesa, o Corinthians quer fazer valer a superioridade do elenco e toda a fragilidade da Lusa, que figura na zona de rebaixamento do Paulistão, com apenas quatro pontos no Grupo D. O time do Parque São Jorge, por sua vez, soma 13 pontos e é líder isolado do Grupo C.

O último confronto entre Corinthians e Portuguesa aconteceu em março de 2015, novamente pelo Estadual. Como mandante, a equipe alvinegra se saiu melhor e bateu o conjunto rubro-verde por 2 a 0, na Neo Química Arena.

Com baixo índice de público no Canindé, a Portuguesa não teve alternativas senão vender o mando de campo e transferi-lo para a capital federal. Isso deverá render aos cofres da Lusa cerca de R$ 1 milhão. Pressionada após sua quarta derrota seguid, a Portuguesa, surpreendeu e rescindiu com o lateral-direito Ramon Rocha e com o zagueiro Victor Ramos.