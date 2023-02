Em boa fase, São Bernardo visita o Ituano atrás de vitória

Artur Rodrigues



11/02/2023 | 19:08



Com três vitórias seguidas - a última diante do Corinthians, por 2 a 0 - e focado em se manter na cola do Palmeiras na briga pela liderança do Grupo D, o São Bernardo volta a campo hoje para uma difícil missão pela oitava rodada do Paulistão. Fora de casa, o time do Grande ABC visita o Ituano, no estádio Novelli Júnior, em Itu, às 20h30. O time da casa acabou de trocar de técnico e será o primeiro jogo de Gilmar Dal Pozzo.

Os donos da casa enfim conseguiram a primeira vitória no Estadual no último jogo, ao bater o Botafogo por 3 a 2, em Ribeirão Preto, e tentam crescer na competição para seguir fora da zona de rebaixamento. Atualmente, aparece na terceira colocação do Grupo C com seis pontos. A chave tem o Corinthians como líder com 13 e o São Bento em segundo com nove. A Ferroviária iniciou a rodada na lanterna, com quatro pontos.

O São Bernardo vive outro momento. No meio de semana recebeu e venceu o Corinthians, por 2 a 0 no Estádio Primeiro de Maio, sendo o vice-líder do Grupo D com 14 pontos, atrás apenas do Palmeiras, que tem 17. Agora é o único time ainda invicto.

Para tentar a primeira vitória em casa, o estreante técnico Gilmar Dal Pozzo deve usar a mesma base que foi montada pelo interino Chico Elias, que substituiu Carlos Pimentel, na vitória diante do Botafogo, no estádio Santa Cruz. Não há desfalques por suspensão e o time mostrou qualidade em campo.