Santo André luta por uma reabilitação contra a Inter

11/02/2023 | 19:01



Internacional e Santo André fazem o jogo da reabilitação, às 20h30 de hoje, no estádio Major Levir Sobrinho, o Limeirão, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A Inter vem de derrota para o Palmeiras, por 2 a 0, em São Paulo, enquanto o Santo André, mesmo em casa, perdeu para o Água Santa também por 2 a 0.

A Inter vinha de duas vitórias, porém, caiu diante do Palmeiras. Mas segue de olho na reabilitação para se manter no G2 do Grupo A do Paulistão, com dez pontos. O Red Bull Bragantino lidera a chave com folga.

O Santo André está vivendo um momento um pouco diferente. Depois de bons resultados iniciais, o time do ABC vem de duas derrotas seguidas para São Paulo e Água Santa, respectivamente, e caiu na tabela do Grupo D, aparecendo neste momento com dez pontos.

Nesta chave, o Palmeiras lidera com 17 e o São Bernardo é segundo com 14. Sem tempo para descanso, a Inter de Limeira fez apenas dois treinos com bola usados para Pintado definir o time titular. Sem desfalques por suspensão, o comandante deve fazer apenas duas mudanças no ataque por opção técnica.

Focado em reforçar o meio-campo, voltando a jogar no esquema 4-4-2, Fernando Canesin deve entrar no lugar que vinha sendo de Everton Britto, na frente. No ataque, a tendência é que Jonathas comece jogando no lugar de Chrigor, como homem de referência ao lado de Iago Teles. "São mudanças possíveis, mas vamos deixar pra definir em cima da hora", disse Pintado.

Do outro lado, Vinícius Bergantin segue sem poder contar com três jogadores que continuam machucados e serão baixas mais uma vez no Santo André: o goleiro Filipe Costa, além dos volantes Djavan e Martha.

Com isso, a tendência é que a formação que perdeu para o Água Santa, na última rodada, seja mantida.