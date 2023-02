Conheça Autumn Lockwood, a primeira técnica negra em uma edição do Super Bowl

11/02/2023 | 18:57



Antes mesmo de a partida começar, o Super Bowl LVII entre Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs, que acontece neste domingo a partir das 20h30, já é histórico. O jogo será o primeiro a ter uma mulher negra como treinadora. Autumn Lockwood faz parte da comissão técnica do time da Philadelphia e entrará para a eternidade assim que o jogo se iniciar no Arizona.

Autumn Lockwood está em seu primeiro ano com o Philadelphia Eagles, mas tem um currículo invejável. Antes de atuar com a equipe finalista da atual temporada da NFL, a profissional esteve como coordenadora de desempenho esportivo da Universidade de Houston, exerceu diversas funções na área de desenvolvimento de força e condicionamento físico na Universidade do Arizona, UNLV e East Tennessee State. Antes disso, Autumn Lockwood foi estagiária no departamento de condicionamento físico do Atlanta Falcons, outra franquia da liga americana de futebol americano.

No Philadelphia Eagles, Lockwood tem como função o aprimoramento do condicionamento físico de todos os jogadores e a melhora dos treinos de força da equipe. Para Autumn, seu trabalho é guiado por um caminho visando melhorar o rendimento dos jogadores.

"Acredito que é importante descobrir onde um atleta pode maximizar seu potencial de desempenho. Estou constantemente encontrando maneiras de os atletas ficarem mais fortes, mais rápidos e capazes de se mover com eficiência. Acredito em programas sólidos de força e condicionamento que tenham como base os movimentos funcionais. Encontrar o que funciona melhor para a população de atletas com quem estou trabalhando é minha prioridade", explicou a profissional em uma rede social.

PRIMEIRA NEGRA, QUARTA MULHER

Nos últimos anos, a NFL vem tendo um crescimento considerável de mulheres na liga. Seja nas comissões técnicas ou nas equipes de arbitragem, a presença feminina chegou e tende a ficar cada vez mais.

Antes de Autumn Lock, outras três mulheres fizeram parte de comissões técnicas de equipes que estiveram no Super Bowl. A primeira foi Katie Sowers, então assistente ofensiva do São Francisco 49ers, no Super Bowl LIV. No ano seguinte, Lori Locust, então assistente de linha defensiva, e Maral Javadifar, assistente de desempenho, estavam na comissão técnica do Tampa Bay Buccaneers na vitória da equipe no Super Bowl LV.

No mesmo Super Bowl em que Lori Locust e Maral Javadifar conquistaram o título com o Buccaneers, a árbitra Sarah Thomas entrou para a história como a primeira mulher a estar em uma equipe de árbitros na decisão do título da NFL. Autumn recebeu seu diploma de bacharel em Justiça Criminal e especialização em Psicologia pela Universidade do Arizona em 2015. Também foi representante do time de futebol feminino da Universidade do Arizona de junho de 2012 a janeiro de 2014.