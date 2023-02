Novo residencial vai beneficiar 460 famílias de baixa renda

Da Redação



12/02/2023 | 00:14



Começaram oficialmente ontem no Jardim Jamaica, em Santo André, as obras do Residencial João Ducin, que terá 460 apartamentos. As unidades habitacionais serão destinadas a famílias provenientes de demanda de aluguel social e também para aquelas que ganham até três salários mínimos.

O evento de assinatura da ordem de serviço para a construção das moradias do Residencial João Ducin contou com a presença do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), do presidente da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), Reinaldo Iapequino, além do deputado federal Fernando Marangoni (UNIÃO).

"Quero agradecer a parceria com o Governo do Estado, que em conjunto com o município, tem melhorado a vida das pessoas. Vale ressaltar que este processo de construção conta com a aprovação da Lei de Habitação de Interesse Social (HIS), uma referência para o Estado e para o país, que permite o uso de áreas públicas e viabiliza a construção das unidades, reduzindo o déficit habitacional da cidade", afirmou o prefeito Paulo Serra.

As famílias habilitadas já assinaram seus contratos na modalidade do Programa Carta de Crédito Associativo, que estão sendo geridos pela CDHU e vão aguardar a conclusão das obras para que finalmente tenham um lar para chamar de seu.

"Acompanhei o trabalho do prefeito, do secretariado e do Legislativo para facilitar esse tipo de empreendimento, com essa escala de implantação que vemos aqui. Também é preciso deixar claro que o Programa Carta de Crédito Associativo foi lançado em agosto no ano passado, mas era uma modalidade que existia desde 2008, e que com a colaboração do então secretário de Habitação e Regularização Fundiária de Santo André, Fernando Marangoni, conseguimos colocar para rodar plenamente", destacou o presidente da CDHU,

O Residencial João Ducin está sendo construído em um terreno pertencente à Prefeitura de Santo André localizado na Estrada João Ducin, 300.

O deputado federal Fernando Marangoni reforçou a satisfação em fazer parte deste processo. "Em 2017 colocamos um chamamento inédito na rua pela Prefeitura e este era para ser feito pela Caixa Econômica Federal. No entanto, o Governo Federal da época acabou mudando enquadramentos e não repassou os recursos, gerando angústia para as famílias. Fui ao Estado e encontrei o Reinaldo, resgatamos um programa dele e lançamos o Programa Carta de Crédito Associativo. Hoje, as condições do financiamento para as famílias são mil vezes melhores do que qualquer outro modelo", comemorou.