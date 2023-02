Kylie Jenner posa de calcinha fio dental e causa na web

11/02/2023 | 17:10



Que mulher, Brasil! Que Kylie Jenner é dona de um corpão escultural, todos nós já sabemos. A modelo constantemente joga a cinturinha fina para jogo em clique sensuais na web.

O ultimo da vez foi em um Storie, onde mostra Kylie de costas, jogando as madeixas para trás, enquanto exibe sua cintura fina à câmera. Não demorou muito para os internautas comentarem sobre a espessura da lingerie da socialite

Como é boa essa Kylie Jenner.

Como o FBI da internet não para, foi deduzido que a foto foi tirada no jatinho particular de Kylie, já que os detalhes da imagem parecem iguais aos do banheiro do avião. Tal transporte é avaliado em 371 milhões de dólares.