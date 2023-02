Tramitação de projetos de leis na Alesp passa a ser 100% digital

Artur Rodrigues



12/02/2023 | 00:12



A partir deste ano, a tramitação de projetos de leis, requerimentos, moções e outras proposituras parlamentares na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) passa a ser inteiramente digital, sem impressões em papel. A medida foi oficializada no dia 8 de fevereiro com a publicação do Ato da Mesa 2/2023 em Diário Oficial.

"É uma decisão da mesa diretora que dará mais agilidade aos processos legislativos. Hoje, é necessário elaborar o projeto de lei, encaminha-lo impresso à cada uma das comissões, imprimir para a votação no plenário, isso deixa esse processo muito demorado. A Assembleia tem muitas demandas e muitos projetos, e precisa ter a tramitação agilizada. Essa medida traz mais celeridade à nossa casa de leis", declarou o deputado Luiz Fernando (PT), primeiro-secretário da Alesp.

Com a nova medida de digitalização, as novas proposituras dos deputados passam a ser exclusivamente digitais, englobando todas as etapas, desde protocolos, passando por ofícios, pareceres, recursos, assinaturas e chegando até os autógrafos, última etapa da tramitação de um projeto de lei aprovado. As propostas elaboradas até o ano passado, no entanto, continuam utilizando documentos impressos.

Ocupando um dos cargos mais importantes da Assembleia Legislativa, Luiz Fernando ajudou na economia de aproximadamente R$ 160 milhões nos últimos dois anos. Muito dessa economia é fruto do programa Alesp Sem Papel, idealizado pelo deputado que tem base em São Bernardo. Desde o início do programa, deixaram de ser impressas 352 mil folhas de papel. Isso representa, segundo a Alesp, economia de 3,5 milhões de litros de água e de 353 troncos de eucalipto.

O deputado informou que essa economia foi transformada em recurso do governo estadual para a compra de cerca de 180 mil cestas básicas para famílias de baixa renda e na implantação do projeto Praças da Cidadania nos municípios.

"Modernizamos processos, informatizamos e reduzimos gastos com papel, água e energia elétrica. Hoje, temos o total controle sob o consumo de energia elétrica da Assembleia, cuidamos de todos os vazamentos de água que tinha na casa. Fizemos um grande trabalho nos últimos dois anos e tenho certeza que faremos ainda melhor a partir deste ano", disse.

Além da economia, Luiz Fernando destaca a importância de suas ações ao meio ambiente, com a economia de papel e outros materiais danosos ao ambiente.

"Estamos em um momento de intenso debate em prol do meio ambiente. E que bom que este momento chegou. É preciso discutir formas menos danosas ao nosso ecossistema. Já eliminamos a utilização de copinhos de plástico e o nosso objetivo é erradicar o uso o papel na Assembleia. Nosso foco para a administração interna é o papel zero", afirmou.