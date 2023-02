Bruno Gaga é acusado de assediar Gabriel Santana no BBB23 por internautas

11/02/2023 | 16:11



Apesar dos participantes do BBB23 curtirem muito as festas e gerar entretenimento, alguns acabam passando dos limites. Desta vez, quem protagonisou o momento polêmico foi Bruno Gaga. Após a última festa que aconteceu na casa mais vigiada do Brasil, o brother puxou Gabriel Santana para o seu colo.

Porém, o que deixou os internautas, e a maior parte dos fãs do ator, em alerta foi a fala do intérprete de Mosca em Chiquititas. Ao ser agarrado e beijado por Gaga, Gabriel comentou que o participante sempre queria ficar perto dele nas festas. Além disso, o artista pedia calma enquanto tentava se soltar do brother.

- O Gaga quer me alisar toda festa. Ô, Gaga. Vamos com calma, Gaga. Eu to pedindo calma. O Gaga é uma safada.

Além de estar deixando Gabriel Santana desconfortável naquele momento, alguns internautas pediram um posicionamento da produção do programa e pontuaram que essa não é a primeira fez que Bruno faz isso com o ator.

Para resolver o problema de uma vez por todas, a produção do BBB23 emitiu um comunicado na televisão da casa, mas Bruno Gaga não gostou muito. O brother disse que tudo não se passou de uma brincadeira.

- Mentira. A pessoa não pode nem ser quenga nesse programa.