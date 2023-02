Sem Messi e Mbappé, PSG perde do Monaco, mas escapa de sofrer goleada no Francês

11/02/2023 | 16:07



Sem Mbappé e Messi, lesionados, o Paris Saint-Germain perdeu para o Monaco por 3 a 1 neste sábado, no Louis II Stadium, pela 23ª rodada do Campeonato Francês. O time visitante cometeu graves erros defensivos e foi derrotado em um dia discreto do brasileiro Neymar.

Apesar da derrota, a segunda nos últimos cinco jogos no torneio, o PSG continua na liderança isolada, com 54 pontos, contra 47 do próprio Monaco, que acirra a briga com Olympique de Marselha e Lens pela segunda posição.

O PSG começou o jogo desligado e viu o Monaco abrir o placar logo aos três minutos. Fofana aplicou um belo chapéu em Bitshiabu e cruzou para a área. Ben Yedder tentou, mas viu a bola sobrar para Golovin, que mandou no fundo das redes.

Empolgado, o Monaco tinha quase 70% de posse de bola, o que não é comum em jogos contra o PSG. O domínio ficou evidente aos 17 minutos, quando o time ampliou. Após falha desastrosa de Bitshiabu, Ben Yedder apareceu na frente de Donnarumma e chutou com categoria para fazer 2 a 0.

O goleiro italiano foi o grande responsável por impedir uma goleada já no primeiro tempo. A segurança do camisa 99 fez o PSG sair para o ataque e diminuir aos 38 minutos. Bernat recebeu de Soler e cruzou rasteiro para Zaïre-Emery fazer 2 a 1.

O Monaco não sentiu o golpe e fez o terceiro aos 46. Ben Seghir pegou a defesa do PSG desprevenida e deu belo passe para Ben Yedder tirar de Donnarumma e marcar mais um. Com bela vantagem, o time da casa teve o domínio do segundo tempo e foi colocando o goleiro italiano para trabalhar.

Donnarumma fez defesas importantes e impediu um placar ainda mais desastroso. A melhor oportunidade do Monaco na etapa final foi com Golovin. Ele fez bela jogada pela esquerda e cruzou, Sérgio Ramos jogou contra e viu o goleiro fazer um milagre. O PSG, por sua vez, só assistiu e não conseguiu esboçar qualquer reação de reverter o resultado. Neymar, inclusive, não criou uma chance sequer de gol.

O PSG, agora, passa a pensar na Liga dos Campeões. Na terça-feira, o time de Neymar e companhia enfrenta o Bayern de Munique, às 17h, no Parque dos Príncipes.