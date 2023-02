Príncipe Harry e Meghan Markle serão convidados para a coroação do Rei Charles III, diz jornal

11/02/2023 | 15:11



Decisão final? Desde o lançamento da série Harry & Meghan e do livro O Que Sobra, a presença do Príncipe Harry e de Meghan Markle na coroação do Rei Charles III era incerta. Porém, segundo o Daily Mail, algumas fontes de Whitehall disseram que a dupla será convidada para o grande evento. Além disso, de acordo com o The Daily Express, o Duque e a Duquesa de Sussex estariam na lista de convidados.

Com a possibilidade do príncipe e da ex-atriz marcarem presença na coroação, os organizadores do evento, segundo o jornal britânico, estão pensando em diversas maneiras de fazer com que tudo aconteça sem nenhum problema. Por conta disso, Harry e William provavelmente ficarão afastados.

Mas, só saberemos se Harry e Meghan foram realmente convidados após o envio dos convites, que está programado para as próximas semanas. Vale lembrar que a coroação acontecerá no dia 6 de maio de 2023.

Mais segredos

Enquanto uma parte do palácio está preocupada em fazer com que a coroação do Rei Chales III aconteça sem problemas, a outra parte está procurando alguém para cuidar das cartas oficiais da Rainha Elizabeth e do Príncipe Phillip. Para isso, eles estão oferecendo um salário de 200 mil reais anuais e mais alguns benefícios.

Além do bom salário, os trabalhadores terão o privilégio de examinar cartas que apenas a monarca leu. Se contratado, o arquivista começará a trabalhar em maio de 2023, até maio de 2025.

Juntando-se à equipe em Windsor, você liderará o grande e importante projeto de arquivar os documentos oficiais e pessoais da Rainha Elizabeth II e do Duque de Edimburgo. Você criará um registro claro e preciso do material, garantindo que outras pessoas possam navegar e acessá-lo no futuro. Você também fará a curadoria de exposições, exibições e recursos online, além de responder a perguntas de colegas e pesquisadores, diz o anúncio da vaga.

Mandem seus currículos!