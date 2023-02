Augusto Akio e Pedro Barros garantem o Brasil na final do Mundial de Skate Park

11/02/2023 | 14:40



O Brasil classificou os seus dois atletas para a final masculina do Mundial de Skate Park, que acontece nos Emirados Árabes. Augusto Akio, o Japinha, avançou com a melhor pontuação deste sábado. Já o medalhista de prata na Olimpíada acabou classificando com o quinto lugar. A decisão acontecerá neste domingo, a partir das 11h20 (horário de Brasília).

Logo em sua primeira volta, Augusto Akio virou uma manobra atrás da outra e conseguiu confirmar a nota mais alta do dia: 88.76, desbancando grandes nomes do esportes. O brasileiro ficou à frente dos australianos Keegan Palmer (87.56) e Kieran Woolley (86.50).

Pedro Barros não ficou para trás e também confirmou a sua vaga na final. O brasileiro arrancou dos jurados uma nota: 84.46. O americano Tom Schaar acabou ficando em quarto, com um 85.06. A disputa contou ainda com outros três representantes dos Estados Unidos classificados: Jagger Eaton (82.20), Tate Carew (81.33) e Liam Page (80.00).

Durante a disputa, os olhos de todos ficaram voltados para o campeão mundial de 2019, Heimana Reynolds, que acabou caindo de uma manobra de cabeça. Ele recebeu atendimento médico ainda na pista. Tudo leva a crer que esteja bem.

O Brasil chegou nos Emirados Árabes para a disputa do Mundial de Skate Park com mais três atletas, que caíram nas quartas de final. São eles: Pedro Quintas, Murilo Peres e Luigi Cini.

O Mundial de Skate Park é a primeira competição que gera pontos visando às próxima Olimpíada.