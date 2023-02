Amanda é o novo anjo do BBB23!

11/02/2023 | 14:11



A tarde deste sábado, dia 11, foi agitada na casa do BBB23. Os brothers disputaram a tão esperada Prova do Anjo e tiveram uma boa chance de se posicionar no jogo.

Para ganhar, era simples! A dupla que colocar o maior número de objetos na caçamba de um carro, ganhava de prova.

Após sorteio feito por Gustavo, Fred vetou Cristian e Cezar vetou Ricardo. Os outros participantes formaram duplas.

Amanda fez em melhor tempo e é o novo anjo da semana!

Marvvila e Cezar Black foram os escolhidos para o castigo do monstro.