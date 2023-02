Giovanna Lancellotti alugou vestido de Anitta para Baile da Vogue: O valor será doado para ONG

11/02/2023 | 13:11



Na noite da última sexta-feira, dia 10, aconteceu no Rio de Janeiro, o Baile da Vogue! Para o evento, que teve como tema Sonho de Uma Noite de Verão, diversas celebridades arrasaram no look e aproveitaram em grande estilo a festa no Copacabana Palace.

Giovanna Lancellotti curtiu o evento acompanhada do seu namorado, Gabriel David. A atriz apostou em um vestido já usado pela cantora Anitta. Nas redes sociais, a poderosa contou que ela alugou o look e o valor será doado para uma ONG.

Gi Lancellotti alugou meu vestido para usar no Baile da Vogue. O valor será doado para a ONG que sempre apoio, escreveu ela ao postar uma foto da amiga.

No final, Anitta ainda elogiou a atriz:

Obrigada, Gi. Maravilhosa demais.