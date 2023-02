Dois shoppings da região deixarão de receber aluguel

Da Redação



11/02/2023 | 13:01



A Americanas notificou dois shoppings localizados no Grande ABC onde tem lojas físicas que os alugueis devidos não serão pagos em razão do efeito de suspensão de cobranças conferido pela recuperação judicial. Os valores devidos são referentes até a data do deferimento do pedido de recuperação, em 19 de janeiro.

Entre esses centros de compras, estão o Shopping ABC, que fica em Santo André, e o Praça da Moça, em Diadema. As dívidas da rede varejista são, respectivamente, de R$ 660 mil e de R$ 273 mil. Ambos são administrados pelo Grupo AD.

Além dos shoppings no Grande ABC, essa operadora também faz a gestão do Shopping Penha, que tem mais R$1,17 milhão a receber da Americanas. No total, a rede deve R$ 2,1 milhões de aluguel à administradora, que está em terceiro lugar no ranking dos shoppings. Procurada, o Grupo AD informou apenas que não comenta sobre questões contratuais relacionadas aos seus empreendimentos. Os shoppings ABC e Praça da Moça também não se manifestaram.

Segundo as cifras que constam na lista de credores do processo de recuperação da varejista, entregue à Justiça do Rio de Janeiro, a Americanas deve R$ 11,6 milhões aos shoppings espalhados por diversas regiões do País.

São cerca de 90 credores de shopping centers. Os valores da lista não estão discriminados pelo tipo de despesas, mas, provavelmente, se referem a aluguéis e condomínios.

O comunicado desta semana sobre o não pagamento dos valores em aberto é assinado pelo coordenador jurídico da Americanas, Bernardo Mesquita Costa. O informe destaca que o eventual pagamento do aluguel até o dia 19 de janeiro "implicaria em prática de favorecimento de credor".

O comunicado ressalta ainda que os créditos anteriores ao pedido de recuperação estão com sua exigibilidade suspensa. Já os pagamentos cuja competência compreende o período de 20 a 31 de janeiro de 2023 serão realizados ao longo deste mês.