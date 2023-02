Santo André busca vitória a qualquer custo contra a Inter

Da Redação



11/02/2023 | 12:56



Após perder o clássico do Grande ABC por 2 a 1 para o Água Santa em casa, o Santo André busca a sua reabilitação a qualquer custo para se manter na zona de classificação do Campeonato Paulista. Para isso, o Ramalhão vai enfrentar a Inter de Limeira, às 20h30 de amanhã, no Estádio Municipal Major José Levy Sobrinho, em Limeira, pela oitava rodada do torneio.

Há quatro rodadas do fim, o Ramalhão está com a classificação cada vez mais ameaçada e ainda vê o rival da região, o São Bernardo FC, brigar com o Palmeiras pela liderança do Grupo D.

Além de perder para Água Santa, o Santo André também foi derrotado pelo São Paulo. E o que é pior, os dois resultados negativos aconteceram em casa, com uma grande presença da torcida. O Santo André estacionou nos dez pontos.