Água Santa quer manter boa fase contra o Palmeiras

11/02/2023 | 12:44



Após a vitória contra o Santo André no clássico do Grande ABC, o Água Santa quer manter a boa fase amanhã, quando recebe o Palmeiras em casa, no Estádio Inamar, em Diadema. A partida está prevista para 11h, e é válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

A equipe comandada por Thiago Carpini se mantém na zona de classificação do Paulistão. O Netuno tem 11 pontos, o mesmo que o São Paulo, líder do Grupo B e que leva vantagem no saldo de gols. A equipe de Diadema está há cinco partidas sem saber o que é uma derrota.

No Palmeiras, Zé Rafael precisou se reinventar no meio-campo do Palmeiras com a saída de Danilo. Bastante entrosado com o ex-companheiro que foi para a Inglaterra, o volante está se adaptando a Gabriel Menino e arrancou elogios de Abel Ferreira por seu crescimento nas últimas rodadas.

Ele celebra a boa fase e já prevê dificuldades na visita ao Água Santa por causa do horário da partida, agendada para 11 horas.

Zé Rafael foi um dos melhores em campo na vitória por 2 a 0 sobre a Inter de Limeira, no Allianz Parque, e recupera a boa fase em início bom de temporada do Palmeiras, invicto e com a melhor campanha no Paulistão, e já com a taça da Supercopa do Brasil.

"Fico bastante feliz que o Abel está reconhecendo este meu esforço. É mais um ano de adaptação para mim com a saída do Danilo", festejou. "A gente fez alguns testes e está tentando encontrar a melhor solução para o nosso meio de campo. Acho que tenho feito esta função de uma maneira eficiente, me adaptando a esse novo estilo de jogo e desempenhando o meu melhor. Sei que posso ainda melhorar muito e tenho muita coisa para evoluir, mas fico feliz por estar ajudando", completa o jogador.

Com clássico diante do Corinthians na quinta-feira, na Neo Química Arena, é possível que Abel Ferreira repita a estratégia de utilizar a equipe alternativa na visita ao Água Santa, De qualquer maneira, Zé Rafael lamenta o ''horário atípico''.