Ex-juiz de Santo André recebe homenagem antes de aposentadoria

11/02/2023 | 12:37



O desembargador Edgard Silva Rosa, presidente da 22ª Câmara de Direito Privado do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), participou na última quinta-feira (9) de sua última sessão de julgamento antes da aposentadoria. “Eu olho para essa Câmara e vejo grandes exemplos. Desejo tudo de bom ao meu amigo, grande desembargador e presidente desta colenda Câmara”, disse o presidente Ricardo Mair Anafe. O homenageado agradeceu as palavras do desembargador e relembrou sua carreira no Tribunal de Justiça de São Paulo, onde judicou por 36 anos. “Penso ter honrado o compromisso que prestei. Tive a honra de servir a este Tribunal nas comarcas de Santo André, Conchas, Botucatu, São Manuel, Franco da Rocha e São Paulo. Em 2º Grau, servi a partir de 2009 como juiz substituto e fui promovido a desembargador em 2013”. Em seguida, Edgard Rosa agradeceu aos colegas de Câmara e outros magistrados com quem teve contato ao longo da carreira. E finalizou: “Resta manifestar minha gratidão ao Tribunal de Justiça de São Paulo pelas excelentes condições de trabalho a mim proporcionadas e pela segurança e independência que me foi transmitida do começo ao fim da carreira, fato que desde o início do meu caminho sempre me impressionou”.

CARREIRA

Edgard Silva Rosa é natural de Mirassol, Interior de São Paulo, nascido em 1960. É bacharel em Direito pela USP (Universidade de São Paulo), Foi escrevente do TJ-SP de 1981 a 1984. Atuou como procurador do Estado de São Paulo entre 1985 e 1987.

Ingressou na Magistratura em 1987, ao ser nomeado para a 3ª Circunscrição Judiciária, com sede em Santo André. Ao deixar o Grande ABC, o magistrado atuou em Conchas, Franco da Rocha e chegou à Capital em 1990.

Foi removido ao cargo de juiz substituto em 2º grau em 2009 e promovido a desembargador em 2013.