Exploração de jogo de azar rende multa na Justiça para gerente de lanchonete

Artur Rodrigues



11/02/2023 | 12:27



A 10ª Câmara de Direito Criminal do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), manteve multa para um gerente de lanchonete de Santo André por permitir jogos de azar nos fundos do estabelecimento. De acordo com os autos, policiais militares flagraram 20 máquinas do tipo caça-níqueis no estabelecimento. Destas, 17 estavam em funcionamento.

Em primeira instância, o homem foi condenado a detenção de três meses. A pena, no entanto, foi substituída por pagamento de um salário mínimo. Ele recorreu da decisão de primeiro grau junto ao TJ-SP.

O réu disse ser apenas o gerente e se negou, em juízo, a apontar o proprietário do estabelecimento, o que ensejou a condenação por contravenção penal.

“O ônus de provar que o acusado não era o responsável pelas máquinas caça-níqueis era da defesa, por força do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, e isso não foi feito. Na delegacia, como já dito, se autointitulou ‘gerente’, e afirmou que sabia da existência das máquinas. Assim, o apelante deve responder pela contravenção penal, já que preferiu não comprometer mais ninguém, não respondendo às perguntas em juízo sobre quem era o proprietário do local”, citou o relator do recurso, desembargador Nelson Fonseca Júnior.

TESTEMUNHAS

A defesa do condenado argumentou que o recurso deveria ser acolhido por falta de provas, o que foi descartado pelo magistrado. “Nem se diga, de outra parte, que os depoimentos dos policiais ouvidos em solo judicial são suspeitos ou indignos de credibilidade, eis que não teriam motivos para fazer uma acusação forjada ou mendaz contra o réu. Demais disso, o fato de serem policiais, só por só, igualmente não invalida os seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer”, disse o desembargador em outro trecho do acórdão, assinado na última quinta-feira (8). “Logo, comprovadas a autoria e materialidade da contravenção penal de exploração de jogo de azar em local acessível ao público, a condenação do acusado era mesmo a solução correta para o caso em questão,nos moldes do reconhecido na sentença recorrida.”

De acordo com o boletim de ocorrência, em março de 2018 os policiais militares encontraram R$ 130 nas máquinas e R$ 220 em uma gaveta.

O laudo pericial atestou que “as máquinas examinadas são sorteadoras aleatórias de resultados feitos por acionamento de botões, sendo assim a razão do ganho ou perda dependem exclusiva ou principalmente da sorte, ou seja, independente da habilidade do apostador”.