Marido de Britney Spears a defende após boatos de intervenção médica: Ela está no controle total

11/02/2023 | 12:11



Esclareceu tudo! Recentemente, alguns fãs de Britney Spears ficaram preocupados com a saúde mental da cantora. Isso porque sites de fofoca estavam noticiando que os familiares de Britney estariam planejando uma intervenção médica. Após esses boatos, os seguidores da dona do hit Toxic começaram a analisar suas postagens - deixando a situação ainda mais caótica.

Para acabar com quaisquer mentiras e fofocas, o marido da cantora decidiu vir a público e fez um comunicado. Ao Hollywood Reporter, Sam Asghari deixou bem claro que Spears está muito bem mentalmente.

Minha esposa está no controle total de sua vida e continuará a tomar todas as decisões envolvendo seus cuidados, independentemente das circunstâncias. As especulações sobre a saúde dela são inadequadas e têm que parar imediatamente.

Ela também falou!

E não foi só Sam Asghari que mandou a real! Através de seu Instagram, Britney esclareceu que os boatos sobre sua morte, e sobre seus médicos eram mentira. Além disso, ela aproveitou para contar que toma apenas um remédio para depressão, reza, e faz terapia.

Essa semana, notícias diziam que quase morri e que tenho empresário e médicos! Não tenho uma equipe de gerenciamento, nunca mais na minha vida! Eu não tenho médicos! Eu tomo Prozac para depressão e é isso! Eu sou uma pessoa extremamente chata! Fico frustrada em saber que qualquer meio de comunicação diria isso! É pior do que uma piada cruel porque as pessoas realmente acreditam nessas coisas e todos os meus esforços para melhorar com minha pequena rotina de oração e terapia parecem não valer nada quando as pessoas podem dizer coisas incrivelmente erradas!

Já em outra publicação, a cantora disse que não vai deixar as notícias mentirosas lhe afetarem:

Se o mundo diz coisas ruins sobre mim, eu posso garantir que acharei meu caminho para iluminar as coisas! Eu sempre fiz isso... Está no meu destino!