Alexandre Nero comenta polêmica de Leonardo DiCaprio com suposta namorada bem mais nova

11/02/2023 | 12:10



Alexandre Nero decidiu comentar a polêmica envolvendo o suposto namoro de Leonardo DiCaprio com uma modelo bem mais nova, de 19 anos de idade. O ator norte-americano, vale pontuar, está com 48 anos de idade, e tem fama de gostar de se relacionar com mulheres até 25 anos.

Acompanhando a repercussão e as críticas sobre o assunto, Nero fez uma piada em sua conta do Twitter após uma internauta afirmar que nunca irá achar essa situação normal.

21 é ok? Entrei aqui para defender os veinho, brincou ele.

Claro que após a brincadeira, o ator começou a receber inúmeras cantadas, e novamente brincou com a situação:

Juro que não foi a intenção. Era só para fazer uma piadola.