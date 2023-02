João Guilherme manda recado para Jojo Todynho após comparação com Lucas Souza: Com todo respeito

11/02/2023 | 11:11



João Guilherme mostrou que está acompanhando tudo que está rolando nas redes sociais! Em meio à polêmica entre Jojo Todynho e Lucas Souza, o nome do ator acabou sendo falado e, através do Twitter, ele decidiu se pronunciar.

Tudo começou após a cantora abrir uma live em seu Instagram e revelar algumas coisas sobre o seu ex. Em uma das falas da cantora, ela comparou o jeito de se vestir do ex-militar com o do ator. João então não gostou e mandou um recado:

Ae Jojo Todynho com todo respeito seu ex bofe não se veste igual a mim nunca, disparou ele. Eita!

Nos comentários, os internautas concordaram com o ator:

Mas nem se ele nascer de novo, disse uma.

Com todo respeito, eu concordo com você...Não tem como, escreveu outra.

Nunca, nunca mesmo!!! Um dos únicos influenciadores que realmente entendem de moda e a mulher fala um bagulho desse kkkkkkkkkkkk, comentou uma terceira.