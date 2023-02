Mel Maia rebate comentários sobre as roupas que usa para trabalhar: - 2023 gente, vamos viver

11/02/2023 | 11:11



Não gostou e hablou mesmo! Mel Maia decidiu desabafar após receber alguns comentários sobre as roupas que costuma escolher para trabalhar. A atriz de 18 anos de idade, que está no ar em Vai na Fé, lamentou ter que ouvir esse tipo de coisa, já que estamos em 2023.

- Geralmente em dias que faz muito calor coloco um shorts, um cropped e aí ainda tenho que escutar chegando lá no meu emprego: Mel como você vem trabalhar assim? Cadê o resto da sua roupa? 2023 gente, vamos viver.

Mel ainda contou que costuma responder à altura quando esse tipo de coisa acontece:

- E aí, quem me conhece sabe, eu respondo a altura, dou um fora, falo cuida da sua vida, mas depois fico pensando será que eu estou viajando em vir assim? Olha no que fico pensando. Isso é tão retrô, eu não preciso me sentir assim, é um shorts e uma blusa.

Mel Maia comemora cinco meses de namoro

Além do desabafo, Mel Maia comemorou cinco meses de namoro com MC Daniel. A atriz postou um carrossel de fotos ao lado do amado e se declarou:

5 meses que eu to com você! eu tinha CERTEZA que íamos ser melhores amigos? e eu tava certa, ganhei o melhor amigo e o melhor namorado do mundo!! te amo te amo te amo tanto que não cabe no peito.

MC Daniel também celebrou a data com um lindo vídeo, cheio de momentos dos dois:

Conexões físicas acontecem, conexões mentais são raras. Feliz 5 meses te vivo. UM FILME.