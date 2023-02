Key questiona atitude de sister, Nicácio detona brother e alvos são definidos. Confira tudo que rolou na festa do BBB23

11/02/2023 | 10:10



Os participantes do BBB23 tiveram uma festa daquelas na noite da última sexta-feira, dia 10! Com shows de Xand Avião, Zé Vaqueiro, Mari Fernandez e Nattanzinho, os brothers dançaram e se divertiram muito. Mas como nem tudo se resume a diversão, eles também protagonizaram cenas de discussão, conversas sobre paredão e até questionamentos sobre uma sister. Eita!

Durante a festa, Paula e Ricardo acabaram discutindo após falarem sobre a ideia que cada um tem dentro do jogo e Prova do Anjo. A conversa esquentou após o biomédico não gostar de ouvir que Paula está em dúvida entre ele e Amanda.

- Quantas vezes falei pra você que estou com você nesse jogo?, questionou Ricardo.

- Já entendi, disse Paula.

- E você fala na minha cara que não pode confiar em mim?, questionou ele.

Em outro momento quem também se desentendeu foi Fred Desimpedidos e MC Guimê. O influenciador revelou o seu desconforto em conversar com o cantor enquanto ele fuma.

- Mano, de verdade. Pode custar minha vida no programa. Eu não consigo trocar ideia com você com esse cigarro, velho. Você chega perto, eu tenho vontade de sair correndo. Me tira a brisa. Eu não consigo te ouvir, de verdade. Não consigo trocar ideia, juro, sendo 100% franco. De verdade, disparou ele.

- Amizade acabou por causa disso?, questionou MC Guimê.

- Depende. Você está 90% do tempo com cigarro. Só consigo conversar com você no quarto. Vamos lá no quarto, que aí você não fuma lá, respondeu Fred. Nesse momento, Guimê deu de ombros e se afastou.

Já Key Alves novamente se incomodou com uma atitude de uma sister. Sem citar nomes, ela falou para Gustavo que não estava sendo respeitada.

- Ela não está me respeitando. Palhaçada, está pensando que ela é quem?, disse.

Em seguida, após a chegada de Fred ao lado de Gustavo, a jogadora sentou ao lado de Gabriel Santana e falou:

- Na minha frente, não. Eita!

Cezar detona outro grupo

Visivelmente irritado com o outro grupo, Cezar não poupou críticas aos parceiros de confinamento:

- A gente não tem por que ter medo. Nós jogamos com a verdade, com o coração. Todos nós estamos juntos no mesmo barco. Eles são tóxicos, são ruins. São pessoas ruins.

Em seguida, ele ainda falou quem gostaria de ver no paredão:

- Às vezes, queria um Paredão formado entre eles dois: Paula e Alface. Pra mim, os dois são as piores pessoas no modo pessoa mesmo, que consigo enxergar um ranço de pessoa ruim. Eu vejo ele em todas as situações sendo igual. Vejo um cara explosivo, agressivo, hostil, um cara que não pensa.

Em outro momento, Fred Nicácio também aproveitou para detonar um brother, o Cara de Sapato.

- Ele é um mala, um pé no saco. É isso que ele é. Amanhã, a gente podia encher de mala para ele ficar brabo.