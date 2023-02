Pai de Lady Gaga afirma que filha viverá Arlequina em filme

11/02/2023 | 07:03



O pai da cantora Lady Gaga, Joe Germanotta, afirmou que a cantora viverá a personagem Arlequina no filme Coringa 2. No entanto, a Warner Bros e a DC não confirmaram a escalação da atriz para interpretar a personagem. A estreia está prevista para outubro de 2024.

A declaração do pai da artista pop foi dada em entrevista ao Mornings with Maria, da Fox Business Network. "Ela a filha Lady Gaga é tremenda. Ela está em Los Angeles, está filmando. Ela vai ser a Arlequina! Está trabalhando com Joaquin Phoenix, e então? Estará aqui em breve, eles vão filmar algo em Nova York", afirmou.

Embora as gravações tenham iniciado em dezembro, Gaga começou a gravar neste ano. O filme intitulado originalmente Joker: Folie à Deux é dirigido por Todd Phillips e conta com roteiro de Scott Silver. O elenco tem os atores Harry Lawtey, Zazie Beetz, Jacob Lofland, Catherine Keener e Brendan Gleeson.