Volksvagen deixa de produzir 8.000 carros durante a parada de 10 dias

Mais de 8.000 veículos deixarão de ser produzidos na fábrica da Volkswagen de São Bernardo, em razão da paralisação da produção por dez dias na unidade. Durante o período, os funcionários da produção estarão de férias coletivas. A medida foi tomada em razão da falta de peças enfrentada pela montadora.

A estimativa é do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. A parada ocorrerá a partir da Quarta-Feira de Cinzas - dia 22 de fevereiro - e se estenderá até 3 de março. A unidade da Volks do Grande ABC conta hoje com 8,5 mil trabalhadores, dos quais 5 mil atuantes nos dois turnos de produção dos modelos Polo, Nivus, Virtus e Saveiro.

O diretor Administrativo do sindicato e representante dos trabalhadores na Volks, Wellington Damasceno, detalhou ontem que farois, lâmpadas, barra de direção e outros tipos de componentes eletrônicos estão entre os tipos de peças em falta na linha de produção da fábrica. “Há um gargalo na produção que acontece há alguns meses”, explica.

Procurada, a Volkswagen minimizou o problema e reiterou que “as férias coletivas aos colaboradores da fábrica Anchieta, em São Bernardo, já estavam programadas desde o ano passado e fazem parte da estratégia de flexibilização nos processos produtivos devido ao fornecimento de componentes”. “Dessa forma, não há perda de volume de veículos, uma vez que essa parada já estava programada anteriormente”, completa a nota enviada ao Diário. Além da fábrica do Grande ABC, a unidade da montadora em São José dos Pinhais (PR), também ficará parada no mesmo período. A fábrica de motores de São Carlos, no Interior do Estado, também estará com as atividades suspensas entre 20 de fevereiro e 1º de março. A fábrica de Taubaté, no Vale do Paraíba, seguirá com a produção normal, inclusive do Polo Track, sucessor do Gol.

NO FIM DO ANO

De acordo com o diretor do sindicato, os impactos relacionados à falta de peças deverão ser ainda maiores se essa insuficiência de componentes permanecer na unidade. Os reflexos poderão se acentuar nas vendas do fim de ano quando há uma demanda maior por parte dos consumidores.

Apesar desse contexto, Damasceno continua otimista e acredita na possibilidade de uma melhora na produção neste ano, já que considerou o ano de 2022 bastante difícil devido a esse gargalo na produção. “No geral, o Brasil também perdeu muito na área industrial, principalmente em razão dos reflexos da pandemia”, avalia.

Por outro lado, o diretor do sindicato descarta uma ameaça de demissões por conta da insuficiência de peças na fábrica da Volks.

PÁTIO CHEIO

Ainda dentro desse contexto, o Diário apurou que o pátio da fábrica está cheio de veículos. Para funcionários consultados na unidade, as férias coletivas com parada de produção também deverão servir para regular estoques.

“Fora isso, a falta de peças também tem deixado os funcionários ociosos. Por isso, muitos temem os cortes”, destacou um colaborador que pediu anonimato.