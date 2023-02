Guto Volpi busca parcerias para a cultura com secretária de Estado

Joyce Cunha



11/02/2023 | 00:07



O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), foi recebido ontem pela secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado, Marília Marton, em mais um aceno para o fortalecimento das políticas públicas voltadas ao setor no município. Novos projetos e possíveis parcerias entre Prefeitura e governo estadual foram temas centrais do encontro, na sede da Secretaria, em São Paulo.

“Eu e a Marília tivemos a oportunidade de trabalhar juntos na Prefeitura de São Caetano. Além de dar as boas-vindas à secretária, falamos sobre como o Estado pode participar de nossos eventos, sobre a abertura de editais, a realização de oficinas, entre outros investimentos na área da produção cultural. É bom para a cidade ter fazedores de cultura”, destacou o prefeito.

Entre as possibilidades, o governo ribeirão-pirense apresentou áreas que podem ser doadas pelo Poder Público municipal para a implantação de unidades do Sesc e da Fábrica de Cultura, equipamento estadual presente em Diadema e São Bernardo.

CULTURA EM FOCO

Projetos iniciados entre 2021 e 2022, na gestão do então prefeito Clóvis Volpi (PL), pai de Guto que teve mandato cassado em setembro do ano passado pela Justiça, seguem na agenda cultural da cidade, que deve ser ampliada sob o comando de Guto Volpi.

Na noite de ontem, o prefeito participou do lançamento do Circuito Turístico Evangélico, que se soma a outros dois circuitos já consolidados no município – religioso e gastronômico. Na programação cultural confirmada pela Prefeitura para este ano, a Estância Turística ribeirão-pirense sediará, em março, sua 1ª edição da Entoada Nordestina.

Também já está confirmada a 2ª edição da Flirp, Feira Literária de Ribeirão Pires, em outubro. O evento conta com apoio do Diário.