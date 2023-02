Marcelo Lima se reúne com Tarcísio e fala sobre o BRT e Metrô na região

Artur Rodrigues



11/02/2023 | 00:02



O deputado federal Marcelo Lima (Solidariedade) se encontrou na tarde de anteontem com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para tratar sobre políticas públicas voltados ao Grande ABC. Ao <CF52>Diário</CF>, o ex-vice-prefeito de São Bernardo e atual parlamentar garantiu que o governo do Estado irá manter o projeto do BRT e trazer o Metrô para a região.

“Foi um ótimo encontro. Discutimos sobre o Estado garantir ao nosso Grande ABC uma parte dos recursos enviados pela União ao governo estadual. Ele (Tarcísio) me assegurou que esses recursos se transformarão em novos investimentos para a nossa região, como a tão desejada vinda do Metrô, além da continuidade de projetos que já estão em andamento, como o BRT”, disse Marcelo.

Projeto da gestão estadual passada, o BRT ABC teve as suas obras iniciadas em fevereiro do ano passado no terminal João Setti, no centro de São Bernardo. O traçado deverá passar por São Bernardo, Santo André e São Caetano, e ligar a região à Estação Tamanduateí, já na Capital, que reúne as paradas da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e também a Linha 2 – Verde do Metrô. “O BRT vai ser um importante instrumento viário para a população da nossa região. Foi um grande projeto elaborado pelos ex-governadores João (Doria) e Rodrigo (Garcia) e o Tarcísio me garantiu que concluirá as obras o mais rápido possível. Nós já temos o trólebus e os ônibus intermunicipais, mas isso, apesar de fundamental, ainda é pouco. O Grande ABC precisa ter mais ligações com a Capital”, afirmou o deputado.

Também estava na pauta do encontro entre Marcelo e Tarcísio a chegada do Metrô ao Grande ABC, que é uma promessa antiga de vários governadores que passaram pelo Palácio dos Bandeirantes. “A PPP (Parceria Público-Privada) foi um grande sucesso na Capital e podemos utilizar este método para trazer o Metrô à nossa região. Estarei sempre em diálogo com o Tarcísio e os nossos deputados estaduais, independentemente de ideologia política, para garantir que o Grande ABC finalmente tenha uma linha de Metrô ligando-o com a Capital”, disse o deputado.

Durante a campanha eleitoral, em outubro do ano passado, Tarcísio garantiu que a vinda do modal para a região seria uma de suas prioridades. “Já passou da hora de o Grande ABC ter o Metrô. A região precisa e está pedindo por isso. Essa será uma das nossas prioridades, faremos um projeto logo de imediato para que as obras se iniciem o mais rápido possível”, disse o governador em encontro com os empresários em São Bernardo no dia 18 de outubro.