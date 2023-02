Secretaria promove Carnaval inclusivo em São Paulo

Da Redação



10/02/2023 | 19:55



A SMPED (Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência) da Capital vai promover, nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro, em parceria com a Liga-SP (Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo) e a SPTuris (São Paulo Turismo), recursos de acessibilidade nos desfiles do Sambódromo do Anhembi a fim de incluir pessoas com deficiência no Carnaval de São Paulo 2023.

Além do já tradicional ‘Samba com as Mãos’, que disponibiliza para a comunidade surda os sambas-enredo traduzidos em Língua Brasileira de Sinais (Libras), a SMPED oferece, pelo sexto ano, audiodescrição dos desfiles. A novidade desta edição é que, além das escolas do Grupo Especial, as agremiações do Grupo de Acesso I também terão seus desfiles com audiodescrição ao vivo. Assim, pessoas com deficiência visual e cegas poderão acompanhar o espetáculo.

A audiodescrição é um recurso de acessibilidade que fornece detalhes sobre imagens, expressões faciais, figurinos, cenários e qualquer outra informação visual que componha o contexto a ser descrito. O serviço será operacionalizado por meio de uma cabine instalada no Sambódromo, na qual o audiodescritor transformará o visual do desfile em verbal. A transmissão acontece em tempo real pelo canal do Youtube da secretaria (youtube.com/@smpedsp).

A preparação para a audiodescrição acontece bem antes do dia dos desfiles, o profissional audiodescritor realiza uma pesquisa e recebe um material referente à cada escola de samba, com detalhes do que será apresentado na avenida. Assim, ele tem condições de enriquecer a descrição com a história da escola, dos sambas-enredo e das demais informações sobre o que será apresentado no Anhembi.

O recurso também estará disponível no Desfile das Campeãs, no dia 25 de fevereiro.