Operadora ativa sinal de 5G em bairros de Santo André e São Bernardo; veja a lista

10/02/2023 | 19:44



A operadora de telefonia Vivo anunciou, nesta sexta-feira (10), a ativação do sinal 5G em quatro cidades paulistas, entre elas, Santo André e São Bernardo, no Grande ABC.

Em Santo André, os bairros contemplados são Centro, Jardim, Jardim Bela Vista, Vila Alpina, Vila Bastos, Vila Guiomar e Vila Santa Teresa, em Santo André. Já em São Bernardo, os moradores do Centro, Baeta Neves, Jardim do Mar e Jardim Nova Petrópolis passam a receber a nova frequência.

De acordo com a operadora, para acessar o serviço, é preciso possuir um aparelho compatível, entre smartphones e tablets, e estar dentro da área de cobertura, sem tarifação extra pelo acesso. A experiência de velocidade do usuário será até dez vezes mais rápida que o 4G. Espera-se que a nova tecnologia realize download de um arquivo de 1GB em aproximadamente dez segundos, por exemplo, dependendo do volume de tráfego no momento.

OUTROS BAIRROS

No final de janeiro, a Claro já havia anunciado a cobertura em Santo André, São Bernardo e São Caetano. A liberação para que as operadoras adquirissem os lotes da frequência 3,5 GHz, faixa de atuação do 5G, havia sido concedida pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) em dezembro do ano passado. Na ocasião, Diadema também estava na lista, mas não entrou nesta primeira fase de implementação tanto da Claro quanto da Vivo.

Outras três cidades da região tiveram a liberação da Anatel em janeiro. Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. A partir disso, as operadoras interessadas também podem adquirir os lotes na faixa de frequência do 5G.