QOD Barber Shop inaugura unidade em São Bernardo com direito a ambiente das décadas 20 e 30

Coluna Social



10/02/2023 | 17:40



Sofisticação e elegância dos clássicos anos 20 e 30 chegaram à Avenida Senador Vergueiro, 506, em São Bernardo, com a inauguração da QBS (QOD Barber Shop). No dia 4 de fevereiro, eu estive por lá, na festa de lançamento, e conferi todos os detalhes do novo ponto de cuidados masculinos.

O espaço é ambientado pelos cenários europeus da década, relembrando os Hiddens Places da Inglaterra. Aliás, a pegada “secret” pode ser encontrada no andar debaixo onde é possível degustar charutos e bar com bebidas singulares, além de uma excelente mesa de poker.

Referência visual pela experiência imersiva em outra época, a estrutura dispõe de ampla variedade de cortes tradicionais e contemporâneos, assim como de caprichos com a barba. “Buscamos despertar a melhor versão do homem em uma convivência, absolutamente, inédita na cidade”, destaca o proprietário,

Fernando Melo.

Relembrando a história nascida de um sonho em fazer parte do mercado de cosméticos, em 2015, a marca pesquisou o arquétipo de homem ideal para reger sua trajetória e conquistou uma linha de produtos fiéis às tradições do século. Frascos de remédio dos anos 30 e o famoso ritual de navalhas e toalhas quentes são resgatados pela barbearia.

A QOD se consagrou como ícone clássico nacional e apresenta produtos exclusivos que envolvem linha capilar, hidratação facial, loções pós-barba, e perfumes inspirados em nomes de whiskys. Aliás, belíssimas embalagens.

Por vezes, o universo da vaidade masculina foi considerado um tabu e o estabelecimento desponta no mercado com a missão de despertar o orgulho de autocuidado nos homens modernos. “É um momento extremamente promissor e alinhado com uma nova sociedade, onde tem a liberdade de ser quem deseja”, salienta Melo.