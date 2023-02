Mont Cristo Restaurante Wine Bar lança cardápio especial para almoço

Coluna Social



10/02/2023 | 17:34



Denominado Sugestão do Chef, o lancamento do menu do Mont Cristo Restaurante Wine Bar promete se tornar referência no Grande ABC, com uma junção de sabores, atendimento e ambiente que dispensa apresentações. Quem já esteve pelo endereço na Rua das Figueiras, 631, no bairro Jardim, em Santo André, sabe o que estou me referindo. Se ainda não teve a oportunidade de viver a experiência já agenda com amigos e familiares e vá conhecer.

Quanto ao novo cardárpio para a hora do almoço, eu tive a honra de participar da sessão de fotos e já estou com água na boca. Vamos aos detalhes: é possível escolher a salada, o prato principal, acompanhamento e a sobremesa. As delícias passeiam por Pescada Cambucu ao molho de alcaparras, Escalope de Mignon, Chorizo Grelhado e Ravioli Recheado com Búfala ao molho branco ou pomodoro. Para compor alguns itens, como legumes, espaguete, batata, arroz e cremes de milho e espinafre. Para fechar a pedida que terá o custo de R$ 99 por pessoa, doces, que variam de creme de papaya, fruta da estação e sorvete de creme ao mousse inglês.

A boa notícia já é válida para esta semana, de segunda a sexta, que traz também mais uma novidade. Terça-feira é Valentine’s Day, um dia que tem feito parte do calendário do brasileiro e traz a paixão como ponto forte da comemoração, terá sabor especial no Mont Cristo. Com direito a drink autoral de edição limitada e com o nome Pink Lady, mas, neste momento, podemos chamar de Drink do Amor, até porque sei que tem toque afrodisíaco secreto. Dentre os ingredientes, gin pink strawberry, acquafaba e cereja de bologna amarena. Pelo clique, além de delicioso é lindo. Bom, convite não falta para você aproveitar o Mont Cristo Restaurante Wine Bar, não é mesmo? Ah, depois me conta o que achou da adega. Espetáculo à parte.