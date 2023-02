Casamento na Disney – Como realizar este sonho

Carolina Grabova

Eles viveram felizes para sempre! Se você mora no Brasil, e sonha em celebrar o casamento na Disney, mas não tem como ficar viajando para planejar todos os detalhes, este post é para você. Korri McFann, diretora de marketing do Disney’s Fairy Tale Weddings & Honeymoons, conta tudo que você precisa saber nesta entrevista exclusiva. Confira.

Divulgação Noivas podem planejar um casamento na Disney sem viajar para lá

É possível planeja um casamento na Disney à distância, com todos os detalhes que a cerimônia exige?

Sim, é possível planejar um casamento na Disney completamente à distância, sem ao menos ter visitado os parques alguma vez antes do Grande Dia. Se o orçamento não permite uma viagem antes da cerimônia, não precisa desistir de realizar o sonho. O Disney’s Fairy Tale Weddings & Honeymoons é uma divisão criada justamente para planejar casamentos para casais do mundo inteiro. Um de nossos principais cases, inclusive, é de um casal do Japão que nunca tinha ido à Disney na vida.

O que é preciso levar em consideração na hora de planejar um casamento na Disney?

Se você está longe, planejar com cuidado um casamento na Disney é um processo crucial. Recomendo que você comece a checa todos os detalhes com, no mínimo, seis meses de antecedência. O primeiro passo é entrar em contato com o Disney’s Fairytale Weddings & Honeymoons, o que pode ser feito de duas maneiras: telefone ou email. Se você não fala bem inglês e se sente inseguro na comunicação, não se preocupe: a Disney oferece serviço gratuito de interprete. Após o contato inicial, aguarde. Uma fada madrinha ou padrinho será designado para cuidar do seu casamento.

Nota da redação: o número de telefone do Disney’s Fairy Tale Weddings & Honeymoons é +1 321-939-4610. O e-mail para contato é contactus@disneyweddings.com

Quais são os trends para ficar de olho em 2023?

A maior tendência que temos visto aqui no Disney’s Fairy Tale Weddings são as festas que se estendem por diversos dias. Celebrar o amor virou uma experiência que vale muito mais que um evento de apenas um dia. Além disso, o cardápio do casamento tem se tornado mais pessoal, com pratos e drinques inspirados por receitas familiares. Os casais têm colocado ênfase na escolha de um menu que os ajude a contar sua história de amor de uma maneira única. Outro fator que tem chamado atenção são as pistas de dança customizadas, com padrões ousados e frases com significado pessoais. Os casais têm procurado cada vez mais criar uma experiência imersiva para os convidados.

Dentro dos parques de Orlando, quais locações são mais populares para quem deseja realizar o casamento na Disney?

Como os casais têm escolhido cada vez mais eventos que duram dois ou três dias, as locações variam bastante. Muitos marcam a festa de boas-vindas no Epcot, a cerimônia no Disney’s Wedding Pavilion e a recepção no Hollywood Studios, onde é possível reservar atrações para o after-party. Essa é uma tendência que nos deixa animados, uma vez que a Disney tem diversas opções e experiências únicas para oferecer.

É possível casar em outros destinos da Disney espalhados pelo mundo?

Sem dúvida. Os casamentos não ocorrem apenas na Disney World, em Orlando. Você também pode se casar na Disneyland Califórnia, em um dos navios da Disney Cruise Line e até no Aulani, o resort da Disney situado na ilha de Oahu, no Havaí. Em Orlando, onde dá para se casar em todos os parques e hotéis, os cenários também variam bastante. No Epcot, por exemplo, dá para se casar na Itália, no Marrocos, na França ou em outros países representados na área World Showcase. A Disney faz essa mágica acontecer.

Quais são as atuais tendências para as noivas que desejam se casar na Disney?

Com tantos eventos, temos visto noivas apostar em um guarda-roupa para o evento que vai muito além do vestido de casamento. Trocar o look durante o dia, por exemplo, é algo bem comum. As noivas podem usar desde um vestido glamoroso de princesa até algo mais moderno e mini para a recepção, bem como um macacão para o after-party.

Quais são as cores para 2023?

Esperamos ver uma paleta de cores mais vibrante neste ano. Magenta e tons de amarelo e roxo são uma aposta. Também temos visto casais escolhendo tons mais escuros.