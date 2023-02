Simony compartilha ensaio de fotos e desabafa: Não sou menos mulher por passar por um tratamento de câncer

10/02/2023 | 16:10



Simony emocionou seus seguidores ao compartilhar cliques de um lindo ensaio de fotos. Aliás, para quem não sabe, a cantora enfrentou recentemente uma batalha contra um câncer no intestino.

E na última quinta-feira, dia 9, Simony postou em seu Instagram uma foto com um vestido preto, joias prateadas e cabelo raspado. Na legenda, a cantora compartilhou um texto demonstrando resistência nessa batalha contra a doença.

Não sou menos mulher por passar por um tratamento de câncer. Não sou menos mulher por ter cabelo curto, ser careca ou usar lace. Não sou menos mulher por não menstruar. Não sou menos mulher por carregar um cateter no peito. Não sou menos mulher por estar fragilizada emocionalmente. Hoje, depois de tudo, me sinto muito mais linda e muito mais mulher. Tão forte, como nunca pensei ser. Meu nome é persistência, meu nome é luta, meu nome é renascimento?Uma homenagem para todas as mulheres.

Nos comentários, seguidores e amigos de Simony elogiam a cantora.

Você sempre será uma fortaleza porque Deus está com você e nunca te abandonou. Feliz em te ver assim, mais linda, mais mulher, mais feliz. Beijos, comentou Serginho Mallandro.

Só sabe quem passa. Mas em todo tempo Deus tem sido conosco e assim seguimos! Exemplo para minha vida e meu tratamento, comentou uma seguidora.