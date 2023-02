Jornalista revela apelido de Shakira para Clara Chía

10/02/2023 | 16:10



As polêmicas não têm fim! Desde a notícia sobre a separação de Gerard Piqué e Shakira, e as supostas traições do ex-jogador de futebol, muitos segredos sobre a vida do ex-casal e de Clara Chía foram descobertas. Desta vez, o jornalista espanhol Roberto Antolín revelou, durante uma transmissão ao vivo, que a cantora tinha um apelido para a nova namorada de Piqué antes mesmo de saber que eles estavam envolvidos.

Roberto disse que, ao conhecer Clara, Shakira não a viu como uma ameaça para o seu relacionamento. Por conta desse comportamento mais discreto, a dona do hit Loca apelidou a jovem estudante de mosca morta.

- Quando [Shakira] foi visitar Piqué em sua empresa, a Kosmos, a viu lá como estagiária. É por isso que lhe doeu tanto, porque já a conhecia. Chamava Clara Chía de mosca morta. Era uma pessoa que passava despercebida: Shakira nunca viu perigo, porque ela [Clara] não é uma mulher deslumbrante, ela é uma garota bastante normal.

O jornalista ainda contou que, após começar a se relacionar com o ex-jogador, Clara Chía mandou a real. A jovem teria dito que Piqué deveria assumir o relacionamento com ela e se separar da cantora.

- Se você quer ficar comigo, saia e diga que você não estão mais com Shakira.