Yuri Alberto e Maycon devem ser opções do Corinthians para encarar a Portuguesa

10/02/2023 | 15:47



Após a atuação ruim e a consequente derrota por 2 a 0 para o São Bernardo na noite de quinta-feira, o Corinthians se reapresentou nesta sexta e iniciou a preparação para o duelo de domingo com a Portuguesa, pela oitava rodada do Paulistão. Ausentes no compromisso disputado no ABC Paulista, o atacante Yuri Alberto e o volante Maycon participaram integralmente da atividade e devem estar à disposição do técnico Fernando Lázaro para o compromisso do final de semana.

Havia a expectativa de que Yuri, que sofre com dores no tornozelo, voltasse no duelo com o São Bernardo, mas ele acabou não sendo relacionado e desfalcou o Corinthians pelo segundo jogo seguido, pois já havia sido baixa na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo de Ribeirão Preto. Maycon, por sua vez, sofreu uma lesão muscular de grau 1 na coxa direita durante o duelo com o Guarani, pela quarta rodada, e perdeu os três jogos seguintes.

Já o meia Renato Augusto, principal nome do meio de campo corintiano, vinha de uma ótima sequência de três jogos, nos quais somou duas assistências, mas foi poupado na quinta-feira, como tem ocorrido desde a temporada passada. Em razão de seu histórico de lesões, o jogador de 35 anos faz um cronograma especial de treinamentos para controle de carga. O clube não forneceu informações sobre ele nesta sexta.

Experientes como Renato, o zagueiro Gil e o lateral-esquerdo Fábio Santos também foram poupados do compromisso no ABC, porém foram relacionados e ficaram no banco. Diferentemente do zagueiro, que não foi utilizado, o lateral entrou no decorrer da partida. Há preocupação em preservar os atletas mais velhos para que eles cheguem em boas condições ao clássico com o Palmeiras, marcado para a próxima quinta-feira, na Neo Química Arena

Para enfrentar a Portuguesa, é certo que Lázaro não poderá contar com Fagner, pois ele está suspenso. O jogo está marcado para as 26 horas deste domingo e será disputado no Mané Garrincha, em Brasília, pois a diretoria da Lusa vendeu o mando.

RENOVAÇÃO

O Corinthians anunciou nesta sexta-feira a renovação de contrato do zagueiro Murillo, que foi promovido ao elenco profissional após disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior e tem sido relacionado para as partidas. Apesar disso, ainda não entrou em campo. "A gente batalhou tanto para estar aqui e, hoje, poder estar assinando este contrato é uma realização de um sonho", comentou o defensor de 20 anos, que agora tem vínculo com o clube até 31 de dezembro de 2025.