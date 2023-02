Adriane Galisteu comenta sobre as críticas que recebeu em seu vídeo sambando: - Quem não gostou, fica à vontade

10/02/2023 | 15:10



Adriane Galisteu foi rainha da bateria da Portela entre 2000 e 2003, e agora volta à Marquês de Sapucaí em convite da escola para o desfile em comemoração aos 100 anos da agremiação. Como você acompanhou, a apresentadora viralizou nas redes sociais devido a um vídeo sambando.

Adriane, em entrevista à Metrópoles, comentou sobre a sensação de estar de volta à Avenida.

- Eu estou tão feliz de estar no Carnaval de volta, de estar curtindo tudo, porque eu fiquei alguns anos longe, né? Foram 18 anos na Marquês de Sapucaí e sete anos distante da avenida. Estou feliz da vida!

A apresentadora também foi questionada em relação às críticas que recebeu sobre o vídeo viralizado.

- Eu me diverti muito com esse vídeo, gente. Eu sempre brinquei na avenida, eu sou dessas, eu me amo, eu me divirto, estou ai para tirar a barriga da miséria no Carnaval. Vou dançar, pular, cantar, me enrolar, fazer tudo que eu tiver vontade de fazer, tirar onda real. Me diverti muito com esses memes e com as pessoas, faz parte da internet. Quem não gostou fica à vontade, vai lá me dar uma aula de samba, eu vou gostar de ver e de aprender. Quem não gostou passa a gostar, faz parte do game e é assim que funciona a internet e eu sei disso há muito tempo.