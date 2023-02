Bia Haddad busca grande virada sobre Rybakina e está nas semifinais em Abu Dabi

10/02/2023 | 14:20



Beatriz Haddad Maia admitiu, na quinta-feira, que precisava melhor seu jogo para ter chances diante de Elena Rybakina se quisesse chegar à semifinal do WTA 500 de Abu Dabi. Nesta sexta, em uma das melhores exibições da carreira, a brasileira virou diante da campeã de Wimbledon em 2022 e finalista do Aberto da Austrália há alguns dias para se credenciar ao título nos Emirados Árabes.

Depois de perder o primeiro set por 6/3, Bia Haddad se reergueu na partida com precisão, ousadia e força para não dar mais chances à tenista do Casaquistão. Imponente, se garantiu na semifinal com virada nos dois sets seguintes por 6/3 e 6/2. A 10ª do ranking não teve chances nas parciais.

Foi a sexta vitória da carreira de Bia Haddad diante de uma tenista do Top 10. Por vaga na final, ela terá pela frente a suíça campeã olímpica Belinda Bendic, 9ª do mundo e cabeça de chave 2, neste sábado. O resultado garante a subida de mais duas posições no ranking da WTA, assumindo a 12ª colocação, sua melhor posição da carreira.

Mesmo derrotada no primeiro set, por 6 a 3, Bia Haddad jogou bem contra Rybakina. Mas a quebra sofrida no sexto game acabou custando caro e a tenista casaque fechou por 6/3 no primeiro set point. Acostumada a grandes viradas, Bia não se abateu e voltou com tudo no set seguinte.

Com grandes devoluções e mais força no ataque, repetiu o que aconteceu no primeiro set, mas a seu favor. Quebrou para abrir 4 a 2 e devolveu o 6/3, mas no segundo set point. Empolgada e gigante em quadra, Bia Haddad não deu mais chances para Rybakina.

Logo no primeiro game do set decisivo, a brasileira obteve a quebra. Na sétima parcial, dando show nas devoluções e obrigando a pressionada rival a cometer dupla falta, a brasileira aproveitou novamente o breakpoint e abriu 5 a 2. Sacou bem, abriu dois match points e fechou na segunda oportunidade para celebrar sua primeira grande vitória de 2023, ano no qual espera somar os melhores resultados da carreira, que já vem de enorme crescimento em 2022.

BRASIL NAS DUPLAS

Não é apenas Bia Haddad que estará representando o Brasil nas semifinais do WTA 500 de Abu Dabi. Também neste sábado, Luisa Stefani, ao lado da chinesa Shuai Zhang, joga em busca da final de duplas contra a romena Monica Niculescu e a japonesa Miyu Kato.