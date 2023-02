Travis Barker, baterista do Blink-182, lesiona dedo um mês antes de show no Brasil e preocupa fãs

10/02/2023 | 14:11



É real, oficial: o brasileiro não tem um dia de paz! Desde que os integrantes de Blink-182 anunciaram que voltariam a tocar juntos após o longo hiato, os fãs aguardam o momento da banda de punk rock subir ao palco do Lollapalooza Brasil 2023. Afinal, Travis Barker, Tom DeLonge e Mark Hoppus estão confirmados como atração do festival. Contudo, faltando um mês para o trio aterrissar em São Paulo, o marido de Kourtney Kardashian lesionou o dedo.

Na última quinta-feira, dia 9, o baterista mostrou nas redes sociais que deslocou o osso enquanto ensaiava. Nos Stories, ele exibiu como o dedo anelar estava inchado e que está usando injeções para tratar a dor.

Eu estava tocando bateria nos ensaios ontem e quebrei meu dedo com tanta força que o desloquei e rompi os ligamentos, escreveu.

Na mesma hora, os fãs de Travis se preocuparam com a possibilidade do artista não acompanhar a turnê e desabafaram no Twitter.

Sorte do brasileiro: Travis Barker quebrar o dedo um mês antes do show, ironizou uma seguidora.

Machine Gun Kelly [cantor e amigo de Travis], conserte o dedo quebrado de seu pai urgentemente, brincou outro internauta.

Toma, Travis. Aqui o meu dedo para você conseguir tocar, completou mais uma fã.

Travis Barker, pelo amor de Deus, você conserte esse dedo que você tem que fazer show no Brasil daqui um mês, meu filho. Fique esperto, se desesperou a quarta seguidora.