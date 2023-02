Ex-bailarina do Faustão é encontrada após quase uma semana desaparecida: Está bem, com vida

10/02/2023 | 14:11



A ex-bailarina do Faustão, Rafaela Monteiro Santos, foi encontrada após passar quase uma semana desaparecida. Ela trabalhou no programa que o apresentador tinha na TV Globo durante as edições dos anos 2000. Segundo informações do jornal O Dia, a mulher saiu de sua casa rumo ao banco no Centro de Nova Iguaçu na última sexta-feira, dia 3, e passou dias sem ser localizada.

Seis dias após o desaparecimento, o filho da ex-bailarina fez uma publicação nas redes sociais para informar que a mãe foi encontrada. Ao compartilhar um registro ao lado de Rafaela, Pedro escreveu:

Minha mãe está bem, com vida. Muito obrigado a todos que compartilharam, que buscaram, que mandaram informações verdadeiras. Estou indo ao encontro dela, volto com mais detalhes.

Nos Stories do Instagram, ele adicionou:

Obrigado a todos por tudo. Vocês acharam ela para mim. Muito obrigado. Eu e minha família estamos muito gratos e felizes que isso tudo acabou. Graças a Deus encontramos. Vocês foram gigantes! Muito obrigado, a união faz a força.