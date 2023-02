João Guilherme se pronuncia após entregar relacionamento de Anitta com ator: O podcast é antigo

10/02/2023 | 14:10



Se pronunciou! João Guilherme participou de um podcast recentemente, e durante sua entrevista acabou falando sobre a cantora Anitta. Como já era de se esperar, a declaração deu o que falar nas redes sociais. Segundo o artista, a poderosa engatou um romance com o ator Luca Piccon, que já acompanhou de pertinho alguns shows da cantora.

Acompanhando toda a repercussão do assunto, João usou a sua conta no Twitter para falar que sua participação no podcast é antiga e, que por esse motivo, a informação pode não proceder mais.

Olha, o podcast que eu disse sobre o relacionamento dos meus dois queridos é antigo o suficiente pra informação não proceder mais, escreveu.