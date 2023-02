Messi para por 48 horas no PSG e treino de segunda-feira define se pega o Bayern

10/02/2023 | 13:28



A presença de Messi diante do Bayern de Munique, terça-feira, pela rodada de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, será definida no treino de segunda-feira, quando o astro retorna após ficar 48 horas em tratamento das dores musculares. A expectativa é que jogue, mas Christophe Galtier evita cravar sua presença. O treinador descartou um retorno de Mbappé no jogo agendado para o Parque dos Príncipes.

Messi atuou os 90 minutos diante do Olympique de Marselha, na eliminação do PSG nas oitavas de final da Copa da França. Após a partida, acusou dores e recebeu "48 horas de internação", de acordo com o clube. Serão dois dias de tratamento intenso para encarar os alemães na França.

Em boletim médico divulgado nesta sexta-feira, o PSG afirmou que o atacante recebeu pancadas na coxa e, por isso, teria de ficar em tratamento. Ele não enfrenta o Monaco neste sábado, pelo Campeonato Francês. Neymar foi relacionado, mas há a possibilidade de Galtier utilizar escalação alternativa pela boa folga na liderança de oito pontos, justamente para o Olympique de Marselha.

"Não ter Messi diante do Monaco é um problema, mas faz parte da vida de um treinador lidar com isso", afirmou Galtier. "Leo sentiu cansaço muscular contra o Marselha, mas volta a treinar na segunda-feira, véspera do jogo contra o Munique", seguiu, esperançoso que nada de mais grave ocorreu com um de seus diferenciais. "Em relação ao Kylian (Mbappé), há uma indisponibilidade de três semanas, ele está sendo tratado", disse, descartando um retorno do francês.

Galtier vem utilizando as últimas horas para reerguer o moral do grupo, bastante abalado após a queda diante do Olympique. "Meus jogadores ficaram muito decepcionados logo após a partida. Trabalhamos no dia seguinte, com recuperação para alguns e sessão muito grande para outros. Tem que ter o discurso certo e mostrar o que não deu certo", explicou. "Quando há tanto desapontamento, você não deve ficar com raiva. Tenho que manter a cabeça fria para manter as coisas no lugar e colocar todos de volta nos trilhos."

Apesar disso, o comandante não garantiu a formação principal contra o Monaco. "Estamos em uma série intensa de partidas, o Monaco não jogou durante a semana. É preciso usar o máximo de jogadores e usar o frescor físico e mental de todos para superar esta sequência."

Galtier prevê uma nova batalha em Mônaco, parecida com a vivida em Marselha na quarta-feira. E pede nov postura de sua equipe. "Podemos esperar o mesmo jogo de Marselha, com características diferentes. É um time que pressiona bastante, com bloco alto e marcação individual nas zonas", avaliou o treinador. "Há muita qualidade ofensiva, com vários jogadores que podem jogar na frente. Eles são capazes de ser perigosos o tempo todo, mas podemos colocá-los em dificuldades se mostrarmos uma cara diferente do que foi mostrada no Vélodrome (casa do Olympique)."