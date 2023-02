Sabina terá 'chá revelação' e votação para escolha dos nomes de pinguins em Santo André

Da Redação



10/02/2023 | 13:01



A Sabina Escola Parque do Conhecimento, em Santo André, completa 16 anos neste sábado (11) e terá uma série de atividades para comemorar a data. Elas começam neste fim de semana e se estendem durante todo o mês.

Entre as ações está o ''chá revelação'' dos cinco pinguins-de-magalhães recém-nascidos no parque. As revelações ocorrerão em frente ao Pinguinário, às 10h, 11h, 14h, 15h e 16h. A partir das 17h, no site da Sabina (sabina.org.br), terá início a votação para a escolha dos nomes de cada filhote, que ficará disponível até o dia 7 de abril. O resultado será divulgado no dia 8, aniversário da cidade de Santo André.

OUTRAS ATIVIDADES

Em 2023 o robô Bit completa a mesma idade do parque e os visitantes poderão participar de uma oficina de dobradura chamada “Montando o Bit”, que ocorre também neste sábado (11), das 10h às 11h e das 14h às 15h, no espaço atrás do Portal Coruja.

No mesmo dia, o Planetário também trará sessões especiais das 10h às 17h30 (exceto nos horários de exibição das sessões). O laboratório astronômico apresentará em suas lousas interativas fotos da história dos 16 anos da Sabina.

Já no domingo (12), a réplica de um animal pré-histórico voador brasileiro será o foco das crianças visitantes. A equipe da Sabina trará curiosidades sobre a “Anhanguera” e com papel, lápis de colorir e outros apetrechos, os participantes vão montar seu próprio animal voador em formato de ventríloquo. A atividade ocorre das 10h às 11h e das 14h às 15h no espaço atrás do Portal Coruja. São 20 vagas por horário e é necessário retirar senha na recepção da Sabina.

Além disso, haverá sessões em outros dias de fim de semana (18, 19 e 25). As sessões com audiodescrição e libras do Domingo Inclusivo ocorrem no dia 26 com três atrações.

Nos dias 18 e 19, haverá ainda oficinas de máscaras de carnaval com alguns dos personagens mais famosos do local como o robô Bit, os pinguins e dinossauros. As atividades ocorrem das 10h às 11h e das 14h às 15h no espaço atrás do Portal Coruja. São 20 vagas por horário e também é necessário retirar senha na recepção.

Já no dia 25, às 19h, ocorrerá observação noturna realizada com os telescópios da Sabina e o uso dos binóculos para objetos do céu profundo. Já às 20h30, tem inicio a sessão de planetário: “Dois céus, uma América”. Com 200 vagas, os ingressos custam R$ 10 inteira por visitante e R$ 5 meia-entrada. Inscrições pelo link https://forms.gle/R8HyxDahV2kRvNm29 (somente pessoas inscritas participarão do evento). Em caso de tempo encoberto, somente a sessão no planetário e o laboratório astronômico estarão abertos à visitação.

Também no dia 25 e no dia 26, os visitantes poderão montar animais silvestres da fauna brasileira em formato de fantoches de papel-cartão das 10h às 11h e das 14h às 15h no espaço atrás do Portal Coruja. É necessário retirar senha na recepção da Sabina para ter acesso a uma das 20 vagas disponibilizadas por horário.

Para ter acesso a mais informações e à programação completa de aniversário, basta acessar o site https://sabina.org.br/

Serviço

Sabina Escola Parque do Conhecimento

Endereço: Rua Juquiá, s/nº - Vila Eldízia (entrada na altura do nº 135)

Horário: Terça a sexta-feira, das 8h às 17h (exclusivamente para grupos escolares).

Sábados, domingos e feriados, das 9h30 às 17h30 (público em geral).

Ingressos: Grátis para alunos e professores das escolas municipais e estaduais de Santo André, para crianças menores de 5 anos e pessoas com deficiência.

Demais visitantes: R$ 20, com meia-entrada para estudantes, professores, servidores públicos andreenses, aposentados e idosos acima de 60 anos. Interessados em assistir a uma das sessões do Planetário e Cinedome de Santo André pagam R$ 30, a inteira, com direito a passeio por toda a Sabina. Já para assistir a duas sessões no Planetário o valor é de R$ 40, a inteira.

Estacionamento: Gratuito, sujeito à disponibilidade de vagas.