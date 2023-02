Comentarista da Band é demitido após ser acusado de agressão

10/02/2023 | 13:10



O ex-jogador de futebol Carlos Alberto, que foi contratado pela Band para atuar como comentarista esportivo do Campeonato Carioca, foi demitido do elenco de analistas. O ex-atleta já passou pelo Botafogo, Fluminense e Vasco. Segundo informações do jornalista Ancelmo Gois, a decisão foi tomada após o famoso ser acusado de agredir um torcedor do Flamengo.

O homem teria registrado um boletim de ocorrência contra Carlos, alegando ter sido agredido em um restaurante na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, do qual o famoso é um dos sócios.

A discussão teria começado após o torcedor soltar um comentário sobre Arrascaeta, que joga pelo Flamengo. Ancelmo ressalta que Carlos recentemente fez diversas provocações ao craque e Gabigol.

Procurada, a assessoria de imprensa da Band confirmou a decisão e se pronunciou sobre o caso:

Carlos Alberto não faz mais parte da equipe de comentaristas da Band. Agradecemos pelo período em que ele esteve na emissora e desejamos boa sorte.