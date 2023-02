Sarah Jessica Parker leva fãs de Sex And The City à loucura ao gravar cena de beijo com antigo noivo de sua personagem

10/02/2023 | 13:10



Está sentindo a nostalgia no ar? Sarah Jessica Parker pegou todo mundo de surpresa na última quinta-feira, dia 9, ao gravar cenas de beijos calientes para a série And Just Like That, trama derivada de Sex And The City. O motivo do bafafá? Bom, a atriz apareceu com John Corbett, que viveu o noivo de sua personagem, Aidam Shaw, na terceira temporada da história original, de 1998.

De acordo com a People, os atores foram vistos filmando em frente ao apartamento de Carrie Bradshaw, a protagonista do programa, no que parecia ser uma cena de romance. Isso porque os personagens devem voltar com o antigo relacionamento após a morte de Mr. Big, atual marido de Carrie.

A cena ainda não tem previsão de ir ao ar, mas, nas redes sociais, Sarah atiçou ainda mais os fãs publicando cliques dos bastidores da cena.

Esse não é um exercício. Beijos, SJ, escreveu na legenda.