Corinthians volta a mostrar problemas em campo na ausência de Renato Augusto

10/02/2023 | 12:15



As duas únicas derrotas do Corinthians em 2023 foram justamente quando o time não pôde contar com o ídolo Renato Augusto. Com o meio-campista em campo, foram duas assistências nas quatro vitórias e um empate no Paulistão. O jogador não participou da estreia no Estadual, na derrota para o Red Bull Bragantino, e foi poupado na noite de quinta-feira, quando perdeu para o São Bernardo por 2 a 0.

Assim como em 2022, o Corinthians não conta com um substituto para Renato Augusto, seja em nível técnico, seja nas características. Sem seu principal nome em campo, o time precisa fazer mudanças na forma de atacar. O volante eleva a qualidade dos seus companheiros e é quem comanda as ações ofensivas, com passes decisivos e lançamentos precisos.

Sem o atleta em campo, o Corinthians se mostra uma equipe sem tanta inspiração, com problemas para achar espaços nas defesas adversárias. Suas duas assistências no Paulistão foram em lances em que mostrou toda a sua qualidade. Contra o Guarani, recebeu inversão de jogo e, de primeira, tocou com o pé esquerdo para achar Róger Guedes livre dentro da pequena área. Já diante do Botafogo-SP, descolou passe de calcanhar para o atacante novamente marcar.

Aos 35 anos, Renato Augusto carece de cuidados específicos da comissão técnica. O rodízio implementado pelo então técnico Vítor Pereira no ano passado era justificado por conta do extenso e "apertado" calendário. Mas a ausência do meia foi lamentada por torcedores nas partidas em que o time perdeu pontos importantes pelo caminho.

Em 2022, o Corinthians fez 72 jogos e Renato Augusto atuou em 50, sendo que jogou os 90 minutos em apenas 15 partidas. Ele contribuiu com cinco gols e oito assistências. O desempenho sem o meia no ano passado foi até positivo: dez vitórias, sete empates e cinco derrotas. Ele chegou a desfalcar o time por quase dois meses devido a problemas na panturrilha.

Confira o desempenho do Corinthians sem Renato Augusto em 2022:

Santo André - vitória

Botafogo - vitória

Portuguesa-RJ - empate

Portuguesa-RJ - vitória

Santos - vitória

Santos - empate

Boca Juniors - empate

Fluminense - derrota

Boca Juniors - empate

Flamengo - vitória

Santos - derrota

Ceará - derrota

Coritiba - vitória

Atlético - vitória

Atlético-GO - derrota

Botafogo - vitória

Flamengo - derrota

Inter - empate

Athletico-PR - vitória

Santos - vitória

Goiás - empate

Coritiba - empate