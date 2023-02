Virginia Fonseca distribui senha para fotos com fãs, mas não consegue atender a todos: - Estou muito chateada

10/02/2023 | 12:11



Virginia Fonseca fez uma ação de marketing e distribuiu senhas a quem comprasse o produto de seu lançamento de beleza para que os fãs pudessem tirar fotos com ela em um shopping de São Paulo, mas causou revolta ao ir embora antes que pudesse atender todos que estavam na fila.

Nos Stories do Instagram, a influenciadora admitiu o erro e contou o que aconteceu:

- Estou muito chateada. Acabei de ficar sabendo que tiveram pessoas que não conseguiram fazer foto. Eu não sei o e aconteceu. Cheguei lá e comecei a fazer foto, visualmente a fila tinha acabado e perguntei: Já acabou? Falaram que já. Para mim, tinha tirado foto com todo mundo e acabei de ficar sabendo que não. Devia ter muita pessoa... não sei.

Em seguida, pediu desculpa às pessoas que ficaram sem o clique e ofereceu que eles escolham entre receber de volta o valor da compra ou o produto.

- Só estou aqui para pedir desculpa. Perdão. Fiquei sabendo já que a nossa equipe vai entrar em contato com todo mundo que não conseguiu fazer a foto e vai oferecer um perfume que é lançamento ou o estorno da compra, vocês escolhem. Mais uma vez, desculpa. Me perdoem, do fundo do meu coração. Eu não sabia disso, se eu soubesse que tinha mais pessoas com senha, eu ficaria lá.

Por fim, a empresária decidiu marcar uma nova data para o encontro, que acontecerá nesta sexta-feira, dia 10, às 19h.

- Estava aqui conversando com a galera e vi pessoas falando que não é nem pelo perfume ou pela compra, mas pela vontade de ter uma foto comigo. Eu entendo muito isso e por isso estou tão chateada. Vou marcar, vocês que estão com a senha e não conseguiram foto, amanhã, 19h. Por favor, entrem e fiquem na fila com a senha na mão para não acontecer isso de novo.